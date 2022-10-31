В ООН кажуть, що жодних кораблів у «зерновому коридорі» під час вибухів у Севастополі не було. У росії вважають інакше

У російському міністерстві оборони кажуть, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі із українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.
Про це пише Reuters.
Там наголошують, що жодне судно не проходило морським гуманітарним коридором уночі проти 29 жовтня.
«Ніхто не був у коридорі в ніч проти 29 жовтня, коли відбулися напади, і жодне судно не повідомило про інцидент у вихідні», — зазначив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.
У росії ж кажуть, що Україна нібито запустила надводні безпілотники з одного з кораблів, які рухалися цим коридором.
Міноборони рф наголошує, що росія не вийшла з угоди, а лише тимчасово припинила участь. Там кажуть, що Україна має взяти на себе додаткові зобовʼязання, зокрема не використовувати гуманітарний коридор у військових цілях.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія штучно блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі.
- Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.