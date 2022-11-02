Україна та ООН планують 3 листопада відновити рух суден у рамках «зернової угоди»

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що рух суден із українською сільгосппродукцією в рамках «зернової угоди» буде відновлено 3 листопада.
«Очікується, що у четвер, 3 листопада, «зерновим коридором» пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН», — написав міністр у Twitter, додавши, що на сьогодні, 2 листопада, у Босфорі запланована перевірки суден із зерном.
Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла також очікує початок руху суден 3 листопада.
Раніше представники України, Туреччини та ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух кораблів гуманітарним коридором.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія штучно блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі.
- Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
- У російському міністерстві оборони заявили, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі із українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.