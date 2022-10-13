Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискусія щодо вступу України до НАТО почалася

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася.
Це передає «Радіо Свобода».
«Дискусія вже розпочалась. В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: «Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія — це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати — які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення», — аявив Резніков.
- 30 вересня після того, як путін оголосив про анексію чотирьох областей України, президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО.
- В США відповіли, що вступ України в НАТО не на часі. В Альянсі заявили, що рішення ухвалюватиметься консенсусом усіх 30 членів. Канада напроти — підтримала Україну в Альянсі. Президент Болгарії виступив проти.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Україна провела низку консультацій з НАТО та ООН до подачі заявки. Politico ж писало, що це стало несподіванкою для США.
- 2 жовтня президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії , Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини випустили спільну заяву, у якій підтримали Україну в НАТО і засудили анексію українських територій.