Зеленський: Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ Украхни до НАТО.

Про це президент оголосив у своєму зверненні.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс», — заявив Зеленський.

Він пояснив, що заявка подається за процедурою, яка відповідатиме «нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку». Поки розгляд заявки триватиме, Україна домагатиметься безпекових гарантій, які вона виклала у проєкті Київського безпекового договору, який уже представлений партнерам.

Президент також додав, що лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї території повертає мир, а Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. «Саме наша держава завжди пропонувала росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим президентом росії», — підкреслив Зеленський.