НАТО підтвердило право України на вступ до альянсу. В ОП відповіли, що Київ зберігає курс на інтеграцію

НАТО підтвердило рішення Бухарестського саміту 2008 року та всі наступні рішення щодо права України та Грузії на вступ до альянсу.

Про це йдеться у Стратегічній концепції НАТО, затвердженій на саміті у Мадриді.

«Ми продовжимо розвивати наше партнерство з Боснією і Герцеговиною, Грузією та Україною для просування наших спільних інтересів у євроатлантичному мирі, стабільності та безпеці. Ми підтверджуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо Грузії та України», — йдеться у концепції.

Також альянс підтвердив свою політику відкритих дверей. «Наші двері залишаються відкритими для всіх європейських демократій, які поділяють цінності нашого Альянсу, які бажають і здатні взяти на себе відповідальність і зобов’язання членства і членство яких сприяє нашій спільній безпеці. Рішення про членство приймаються союзниками по НАТО, і жодна третя сторона не має права голосу в цьому процесі», — йдеться у документі.

В Офісі президента заявили, що Україна вже відповідає стандартам НАТО і зберігає курс на продовження інтеграції. Як пише «Європейська правда», заступник голови ОП Ігор Жовква, який очолює делегацію України на саміті, заявив, що задоволений результатами саміту, а також наголосив, що Київ зберігає курс на вступ у альянс. «Ніхто не знімає з порядку денного євроатлантичну інтеграцію України», — підкреслив він.

Жовква наголосив, що бачить нові можливості для України через запрошення до членства НАТО Швеції та Фінляндії в обхід механізму ПДЧ. «Ми взяли до відома таку можливість», — заявив посадовець. Заступник глави ОП також переконаний, що Україна вже зараз є сумісною зі стандартами Альянсу.

«На сьогодні, у час війни важко стверджувати, що України не відповідає стандартами НАТО – чи це стосується стратегії, чи тактики військових дій. Україна веде війну нехай не з другою армією світу, але не найслабшою. І ми доводимо, щодня що ми є взаємосумісними зі стандартами НАТО», — заявив він.

Заступник голови ОП наголосив, що членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки для України.