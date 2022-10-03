Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО

Президент Болгарії Румен Радев не підтримав спільну заяву дев’яти європейських лідерів щодо членства України в НАТО. Він вважає, що для України двері в НАТО відкриті після закінчення війни з росією.

Про це пише BNR.

Радєв заявив, що Болгарія підтримує рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі, але ця декларація була прийнята в інших умов безпеки. На його думку, членство України мають ухвалювати всі члени НАТО з урахуванням ризиків прямого залучення у війну.

Рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися лише після формування чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між росією та Україною, які мають бути прийняті та реалізовані обома воюючими державами, вважає Радєв.