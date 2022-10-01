Politico: Заявка України на вступ до НАТО стала несподіванкою для США

Заявка України на вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена. Захід занепокоєний можливістю втягнення у війну з росією.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Кореспонденти видання напряму запитали у спікерки Палати представників Ненсі Пелосі про те, чи підтримує вона заявку України. Вона відмовилися це зробити, але зазначила, що підтримує надання Україні гарантій безпеки.

«Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я була б за те, щоб вони мали гарантії безпеки», — зазначила вона.