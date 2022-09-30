Генсек НАТО заявив, що країни-члени Альянсу ніколи не визнають анексію територій України і продовжать допомогу українській армії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу ніколи не визнають анексію росією українських територій. Він зазначив, що НАТО продовжить надавати допомогу українській армії.

Про це він заявив на брифінгу 30 вересня.

«Це вже вдруге росія відібрала українські території силою. Але це не змінює природу конфлікту. Він залишається брутальною агресивною війною росії проти України. І це не змінює наше зобов’язання підтримки України», — сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання про заявку України на вступ до НАТО, він пояснив, що це рішення ухвалюватиметься консенсусом усіх 30 членів Альянсу.

«Рішення про членство мають ухвалювати всі члени НАТО, це рішення ухвалюється консенсусом. Зараз ми фокусуємось на негайній підтримці України, щоб вона захищалася від брутального вторгнення росії, і це головний фокус союзників НАТО», — підкреслив Столтенберг.

Він також зазначив, що ядерний шантаж росії не спрацює і країни-члени НАТО не припинять допомагати Україні перемогти у війні.