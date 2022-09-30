Путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей України

Президент росії путін оголосив про «приєднання» до рф окупованих областей Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

«Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу росії «днр», «лнр», Херсонської та Запорізької областей. Впевнений, що це рішення буде підтримане держдумою, бо це воля мільйонів людей», — заявив він.

Голова рф звернувся до влади України із закликом «сісти за стіл переговорів», але наголосив, що рф не буде обговорювати повернення Україні чотирьох вказаних областей.

«Люди, які живуть у Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди», — сказав путін.

Він укотре пригрозив ядерною зброєю Україні, якщо ЗСУ продовжать звільняти захоплені території.

О 16:00 так звані «голови» окупаційних адміністрацій Херсонщині, Запоріжчини, ватажки «л/днр» і путін підписали незаконне «входження» захоплених областей України до складу росії.