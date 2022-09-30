Російський президент путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей

Президент росії володимир путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей України. Він посилається на «результати» псевдореферендуму.

Про це пишуть «РИА Новости».

У своїх указах путін посилається на «право на самовизначення народів». На його думку, «народи» Запорізької та Херсонської областей висловилися за приєднання до росії на псевдореферендумах. Тепер путін визнав «незалежними» ці дві області.

Цей крок є черговою формальністю на шляху до анексії росією чотирьох українських областей: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської попри те, що рф не контролює жодну з них повністю. Наступним етапом стане офіційний запит місцевих колаборантів до путіна з проханням приєднати їх до росії, які він задовольнить. Далі російський парламент має ухвалити відповідні «закони» і путін офіційно видасть указ про анексію територій України.