«Референдум» про приєднання «лднр» до росії призначили на 23—27 вересня

В самопроголошених «лнр» та «днр» оголосили, що «референдум» про приєднання окупованих регіонів до росії відбудеться з 23 по 27 вересня.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Це рішення оголосив «голова народної ради лнр» дмитро хорошилов. У вівторок «народна рада» ухвалила закон про референдум, а очільник «лнр» леонід пасічник підписав його. Спікер держдуми росії вʼячеслав володін вже заявив, що росія підтримає рішення про «входження» окупованих територій до складу рф, якщо воно буде ухвалене.