Окупанти хочуть невідкладно провести «референдум» про приєднання Херсону до росії. У ЗСУ відповіли

Так звана «громадська рада» Херсонської області звернулася до «голови» окупованого регіону з ініціативою невідкладно провести «референдум» про приєднання до росії.

Напередодні такі ж нелегітимні «громадські палати днр та лнр» звернулися до своїх ставлеників з аналогічним проханням.

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала ці заяви окупантів. Вона каже, що окупанти «вже заблукали у своїх скрепах», виходячи з того, скільки разів вони змінювали дату проведення псевдореферендуму для анексії окупованих територій.

«Починаючи з квітня, вони переносили його вже багато разів. Може, вони оголосять новий календар, бо здається, що їм доведеться зробити його з бюлетенів», — сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що ситуація на південному фронті напружена, але дії Збройних сил України є результативними.