Бойовики на окупованих територіях Луганської та Донецької областей вимагають негайно провести «референдуми» про приєднання до рф

Так звані громадські палати бойовиків «л/днр» синхронно звернулися до своїх ватажків леоніда пасічника та дениса пушиліна з проханням негайно ініціювати проведення на окупованих територіях «референдумів» про приєднання до росії. Вони вважають, що це нібито «убезпечить республіки».

Про це пише російське РИА Новости.

Першими з проханням провести «референдум» звернулися на окупованій Луганщині, а через декілька годин — на окупованій Донеччині.

Вони кажуть, що вважають таке рішення «своєчасним», а проведення «референдумів» «відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя».

Після цих звернень у проросійських ЗМІ одразу почали зʼявлятися заяви інших «союзів» на окупованому Донбасі про підтримку такої ініціативи. Вже ввечері ватажок донецьких бойовиків пушилін переговорив із ватажком луганських бойовиків пасічником та домовився про «обʼєднання зусиль» для підготовки «референдуму».

Водночас в Офісі президента вже відреагували на такі заяви. Там наголосили, що Донецьк та Луганськ за міжнародним правом лишаються територіями України.