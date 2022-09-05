На окупованій частині Херсонської області вирішили відкласти «референдум» — «з міркувань безпеки»

Херсонський колаборант кирило стремоусов заявив, що окупована частина області готова до «референдуму щодо входження до росії», але через ситуацію з безпекою вирішили взяти паузу.
Про це він заявив 5 вересня в етері телеканалу «россия-1».
«Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу. Це буде зрозуміло практично, тому що ми не біжимо вперед і основне завдання виконуємо — нагодувати населення, убезпечити населення», — заявив стремоусов.
- У кремлі визначилися з попередньою датою для проведення «референдумів» про приєднання до росії на окупованих територіях України. Наразі такою називають 14 вересня. Очікувані результати таких «референдумів» теж досить розпливчасті. В ідеалі в росії прагнуть досягнути показника «80 на 80» — 80% за приєднання до рф і 80% явки.
- Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук заявила, що за участь у незаконних референдумах на окупованих територіях загрожуватиме до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.