Білий дім: Питання вступу України до НАТО зараз не на часі

Сполучені Штати вважають, що вступ України до НАТО наразі «не на часі».

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Наша головна мета — зосередитися на безпосередній підтримці України та її потребах. Процеси в Брюсселі варто розглянути в інший час», — заявив Салліван на прохання прокоментувати подання Україною заявки на вступ до Альянсу.

У пʼятницю президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку про пришвидшений вступ України до НАТО.