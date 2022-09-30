Білий дім: Питання вступу України до НАТО зараз не на часі

Сполучені Штати вважають, що вступ України до НАТО наразі «не на часі».
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
«Наша головна мета — зосередитися на безпосередній підтримці України та її потребах. Процеси в Брюсселі варто розглянути в інший час», — заявив Салліван на прохання прокоментувати подання Україною заявки на вступ до Альянсу.
У пʼятницю президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку про пришвидшений вступ України до НАТО.
- Рішення ухвалили за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони після того, як президент рф володимир путін оголосив про анексію українських територій.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна провела низку консультацій з НАТО й ООН до подачі заявки про вступ до Альянсу.