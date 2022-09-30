Подоляк: Україна консультувалася з НАТО перед поданням заявки на вступ до Альянсу

Україна провела низку консультацій з НАТО й ООН до подачі заявки про вступ до Альянсу.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Попередні консультації дійсно відбувалися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО», — сказав він.

Подоляк пояснив, що НАТО потребує України, оскільки ЗСУ мають унікальний досвід сучасної війни високої інтенсивності. Це дозволить блоку вийти на новий рівень розвитку, вважає Подоляк.