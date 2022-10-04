Заявка України на вступ до НАТО «формалізувала діалог». Обговорення членства розпочнеться в середині жовтня

Офіційна заявка України на пришвидшений вступ до Північноатлантичного Альянсу формалізувала діалог про майбутнє членство. Тепер обговорення цього питання в Альянсі почнеться на офіційному рівні.

Про це заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко під час брифінгу, передає Укрінформ.

«Що стосується конкретного плану дій, то тут, звісно, мʼяч — на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. [...] тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру. Раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах, тому що офіційно не порушувалося питання. Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях», — пояснила Галібаренко.

Одне з перших обговорень буде на рівні послів, а друге, не виключено, відбудеться вже в межах засідання міністрів оборони під час формату «Рамштайн» 12—13 жовтня.