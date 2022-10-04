Заявка України на вступ до НАТО «формалізувала діалог». Обговорення членства розпочнеться в середині жовтня

Офіційна заявка України на пришвидшений вступ до Північноатлантичного Альянсу формалізувала діалог про майбутнє членство. Тепер обговорення цього питання в Альянсі почнеться на офіційному рівні.
Про це заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко під час брифінгу, передає Укрінформ.
«Що стосується конкретного плану дій, то тут, звісно, мʼяч — на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. [...] тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру. Раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах, тому що офіційно не порушувалося питання. Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях», — пояснила Галібаренко.
Одне з перших обговорень буде на рівні послів, а друге, не виключено, відбудеться вже в межах засідання міністрів оборони під час формату «Рамштайн» 12—13 жовтня.
- 30 вересня після того, як путін оголосив про анексію чотирьох областей України, президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО.
- В США відповіли, що вступ України в НАТО не на часі. В Альянсі заявили, що рішення ухвалюватиметься консенсусом усіх 30 членів. Канада напроти — підтримала Україну в Альянсі. Президент Болгарії виступив проти.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Україна провела низку консультацій з НАТО та ООН до подачі заявки. Politico ж писало, що це стало несподіванкою для США.
- 2 жовтня президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії , Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини випустили спільну заяву, у якій підтримали Україну в НАТО і засудили анексію українських територій.