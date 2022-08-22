Росія терміново скликає Радбез ООН на 23 серпня через «ситуацію» навколо Запорізької АЕС

Росія терміново скликає Радбез ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС».
РосЗМІ повідомляють, що засідання скликають на 23 серпня «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями». Окупанти попросили генсека ООН Антоніу Гутерреша виступити на засіданні.
У коментарі «Укрінформу» в Постійному представництві України при ООН заявили, що це чергова спроба російської делегації використати інструментарій Радбезу щоб звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС та інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня (обговорення наслідків російської агресії проти України).
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС і її обʼєкти. Один із інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія — проти.
- 14 серпня Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву із закликом до росії негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.
- Науковці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ змоделювали, як би поширювалася радіація в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделі використали погодні умови за 15—18 серпня. Радіація зачепила б не тільки Україну, але й країни Європи.
- 18 серпня в міноборони росії погрожували зупинити роботу Запорізької АЕС, якщо «Україна не припинить обстрілювати станцію». В «Енергоатомі» заявили, що відключення наблизить сценарій радіаційної катастрофи.