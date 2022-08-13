«Вони знають, куди бʼють». Інженер Запорізької АЕС розповів про ситуацію на станції та працівників «Росатому», які корегують вогонь

Інженер Запорізької атомної електростанції дав інтервʼю українській службі BBC. Він розповів про ситуацію на АЕС, яка останні тижні перебуває під обстрілами росіян, про працівників «Росатому», які корегують вогонь, і про сценарій, схожий на Фукусіму.

Так, за словами інженера, на ЗАЕС перебуває дуже багато військової техніки росії. Наприклад, біля другого спецкорпусу іноді стоять «Гради» з повністю завантаженим боєкомплектом, а на майданчику, де зберігаються важкі металеві конструкції, розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи «прильоти» з Нікополя.

Інженер зазначив, що обстріли насправді не загрожують реакторам та іншим критичним обʼєктам: «Вони знають, куди стріляти, щоб було боляче, але не смертельно».

Працівник станції розповів, що на станції перебувають представники «Росатому» і вони завжди знають, коли буде обстріл, «вони завжди першими евакуюються з проммайданчику, якщо стає гаряче». За словами працівника ЗАЕС, саме представники «Росатому» кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».

Інженер наголосив, що найкритичніше те, що російські військові розбивають лінії електропередач, що звʼязують АЕС із енергосистемою України: «Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають — станція «захлинається», енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий блекаут. Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність назовні. Може здатися, що це нічого страшного, але є одне але. Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо в реакторі чи в басейні витримки. Це дуже довгий процес. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь запустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно, щоб попередити ядерну катастрофу».

На тлі цього росіяни пропонують зʼєднати ЗАЕС з енергосистемою рф через лінію ЗАЕС — Мелітополь — Джанкой: «Тобто росіяни спеціально влаштовують нам блекаут, щоб потім нам «допомогти». Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію».

«На Чорнобиль це не буде схоже. Це ближче до того, що сталося на Фукусімі. На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус і цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. У результаті стався паровий вибух у активній зоні, був зруйнований конфайнмент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні. Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини — це не природне лихо, це обстріли російської армії».

Перебиття всіх ліній подачі напруги від ЗАЕС — це один зі сценаріїв розвитку подій. Другий — росіяни можуть підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. Технічно працівники ЗАЕС повністю готові до такої ситуації.

Наразі на ЗАЕС працює приблизно одна десята від необхідної кількості персоналу. За останні кілька тижнів, відколи почалися обстріли, виїхала майже половина колективу.