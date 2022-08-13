Російські війська знову почали обстрілювати Запорізьку АЕС — вогонь ведуть з Енергодару

Російська армія знову почала обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Вогонь ведуть із паркової зони міста Енергодар.
Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.
«Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли», — зазначив він.
Орлов закликав жителів міста не виходити на вулиці, тому що час між пусками та прильотами становить усього 3—5 секунд.
Російські колаборанти теж підтвердили обстріл ЗАЕС, але знову звинуватили в цьому Україну.
Також ГУР Міноборони розповіли деталі вчорашніх обстрілів станції, які росіяни вчинили 12 серпня. Там повідомили, що ЗАЕС російські війська обстрілювали із сусіднього села Водяне. Також до воріт станції вони підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою Z». Також на САУ підняли український прапор. Це можуть використовувати для пропагандистських зйомок або провокацій.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. Росіяни по ній гатили 5, 6 і 11 серпня, вони влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива і поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. Штати вже підтримали цю ідею.
- 10 серпня глава «Енергоатому» Петро Котін заявив, що Україні життєво важливо відновити контроль над Запорізькою АЕС до зими, а росії — вивести звідти своїх військових і техніку. Охороняти обʼєкт можуть миротворці.