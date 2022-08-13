Російські війська знову почали обстрілювати Запорізьку АЕС — вогонь ведуть з Енергодару

Російська армія знову почала обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Вогонь ведуть із паркової зони міста Енергодар.

Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.

«Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли», — зазначив він.

Орлов закликав жителів міста не виходити на вулиці, тому що час між пусками та прильотами становить усього 3—5 секунд.

Російські колаборанти теж підтвердили обстріл ЗАЕС, але знову звинуватили в цьому Україну.

Також ГУР Міноборони розповіли деталі вчорашніх обстрілів станції, які росіяни вчинили 12 серпня. Там повідомили, що ЗАЕС російські війська обстрілювали із сусіднього села Водяне. Також до воріт станції вони підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою Z». Також на САУ підняли український прапор. Це можуть використовувати для пропагандистських зйомок або провокацій.