Російська армія знову обстріляла Запорізьку АЕС

Російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. Ідеться про 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Ворожі удари пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика із контейнерами відпрацьованого палива.

Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС — його доставили у міську лікарню.

Усі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного «Росатома» заздалегідь сховались у станційних бункерних приміщеннях кризового центру та центру технічної підтримки.

Окрім ЗАЕС, окупанти стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору міста Енергодар.

«Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових рф із території цивільного ядерного обʼєкта України — ЗАЕС — та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони», — наголосив «Енергоатом».

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що після обстрілів ЗАЕС радіаційний фон перебуває у межах норми, а ядерна частина станції наразі неушкоджена.

«Ситуація вимагає реальної реакції, а не висловлення стурбованості від міжнародних організацій, які за це відповідають», — наголосив він.