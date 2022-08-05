Війська рф вдруге обстріляли Запорізьку АЕС — є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин

Ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Про це повідомляють в «Енергоатомі».

Три «прильоти» зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Російські снаряди серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та обʼєднаний допоміжний корпус. Наразі існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Зараз постраждалих немає.

«Перед обстрілами представники «Росатома» поспіхом покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує всі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень, — зазначають у «Енергоатомі».