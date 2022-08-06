Персонал Запорізької АЕС усуває наслідки обстрілу, поки росіяни ховаються в підвалах

Персонал Запорізької атомної електростанції ліквідовує наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та обʼєднаного допоміжного корпусу, в які поцілили російські війська під час обстрілів 5 серпня.

У держпідприємстві «Енергоатом» заявили, що персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах, проте ризики для них у разі нових обстрілів є.

Окупанти, які перебувають на АЕС, зайняли всі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Персонал позбавлений укриття.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від росіян вийти з території електростанції та передати її під контроль спеціальної комісії.