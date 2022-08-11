США підтримали ідею створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

У Державному департаменті США підтримали ідею встановити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції. Із такою пропозицією виступили в ООН.
Про це заявив представник Держдепу, пише Reuters.
«Бої біля атомної станції є небезпечними та безвідповідальними — і ми продовжуємо закликати росію припинити всі військові операції на українських ядерних обʼєктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики створити демілітаризовану зону навколо атомної електростанції», — сказав він.
Перед цим генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції та припинити будь-які військові дії навколо неї.
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення.
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС і прилеглі території. Загалом було 10 «прильотів» — у районі комендатури станції та пожежної частини. Ніхто не постраждав, але через обстріли було зірвано перезмінку.