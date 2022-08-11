США підтримали ідею створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

У Державному департаменті США підтримали ідею встановити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції. Із такою пропозицією виступили в ООН.

Про це заявив представник Держдепу, пише Reuters.

«Бої біля атомної станції є небезпечними та безвідповідальними — і ми продовжуємо закликати росію припинити всі військові операції на українських ядерних обʼєктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики створити демілітаризовану зону навколо атомної електростанції», — сказав він.

Перед цим генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції та припинити будь-які військові дії навколо неї.