Українські науковці закликають зупинити ядерний тероризм росії. Катастрофа на ЗАЕС буде сильнішою за Чорнобиль

Науковці Національної академії наук України виступили з відкритим звернення до міжнародної спільноти, у якому закликають зупинити ядерний тероризм росії на захопленій Запорізькій АЕС.

Звернення опубліковане на сайті НАН України.

«Нинішня ситуація на Запорізькій атомній електростанції з високою імовірністю може перерости у найбільшу ядерну катастрофу, наслідки якої відчує не лише Україна, а й багато інших країн — через дії російських воєнних злочинців, які не гребують жодними методами, забороненими у цивілізованому світі», — йдеться у зверненні.

За найгірших сценаріїв розвитку (руйнація ядерного палива у реакторах) на світ очікує другий «Чорнобиль» або «Фукусіма».

Науковці нагадують, що відповідно до вимог Міжнародного агентства з атомної енергії, атомні електростанції та інші ядерні установки — це обʼєкти мирного використання, які в жодному разі не мають зазнавати військових нападів. Вони вимагають також обмежити доступ російської федерації до новітніх ядерних технологій та запровадити санкції проти російської атомної галузі.

«Слід задіяти всі механізми задля цілковитої демілітаризації Запорізької АЕС — виведення російських військових із цього найбільшого в Європі ядерного обʼєкта і всієї прилеглої до нього території, включно з містом Енергодар. Зупинити агресора можна не висловленням глибокого занепокоєння, а лише реальними спільними зусиллями всього цивілізованого світу», — йдеться у зверненні.