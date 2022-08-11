Українські науковці закликають зупинити ядерний тероризм росії. Катастрофа на ЗАЕС буде сильнішою за Чорнобиль

Науковці Національної академії наук України виступили з відкритим звернення до міжнародної спільноти, у якому закликають зупинити ядерний тероризм росії на захопленій Запорізькій АЕС.
Звернення опубліковане на сайті НАН України.
«Нинішня ситуація на Запорізькій атомній електростанції з високою імовірністю може перерости у найбільшу ядерну катастрофу, наслідки якої відчує не лише Україна, а й багато інших країн — через дії російських воєнних злочинців, які не гребують жодними методами, забороненими у цивілізованому світі», — йдеться у зверненні.
За найгірших сценаріїв розвитку (руйнація ядерного палива у реакторах) на світ очікує другий «Чорнобиль» або «Фукусіма».
Науковці нагадують, що відповідно до вимог Міжнародного агентства з атомної енергії, атомні електростанції та інші ядерні установки — це обʼєкти мирного використання, які в жодному разі не мають зазнавати військових нападів. Вони вимагають також обмежити доступ російської федерації до новітніх ядерних технологій та запровадити санкції проти російської атомної галузі.
«Слід задіяти всі механізми задля цілковитої демілітаризації Запорізької АЕС — виведення російських військових із цього найбільшого в Європі ядерного обʼєкта і всієї прилеглої до нього території, включно з містом Енергодар. Зупинити агресора можна не висловленням глибокого занепокоєння, а лише реальними спільними зусиллями всього цивілізованого світу», — йдеться у зверненні.
- 3 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації.
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- Видання The Insider із посиланням на джерела пише, що росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків і під естакадами.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення.
- 9 серпня президент «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що «Росатом» передав на окуповану Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму, що загрожує катастрофою. За його словами, Україні життєво важливо відновити контроль над Запорізькою АЕС до зими.