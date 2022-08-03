МАГАТЕ: Захоплена росіянами Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС були порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації.

Про це пишуть Sky News і Associated Press.

За словами Гроссі, на АЕС порушені «всі заходи ядерної безпеки» — станція перебуває в зоні активних бойових дій та зазнала обстрілу на початку повномасштабного російського вторгнення. Станцію контролюють війська росії, хоча всі ядерні операції проводять українці. Гроссі каже, що така ситуація призводить до конфліктів і можливого насилля на станції.

Гроссі зазначив, що постачання обладнання та запасних частин на станцію перервано. МАГАТЕ необхідно провести важливі інспекції, щоб гарантувати, що ядерний матеріал перебуває під захистом.