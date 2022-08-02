Україна в ООН закликала закрити небо над атомними станціями

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький виступив із закликом на конференції в ООН, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він закликав закрити небо над атомними обʼєктами України.

Про це повідомляють «Укрінформ» та «Енергоатом».

«Уперше в історії цивільні ядерні обʼєкти були перетворені на військові плацдарми російської армії — це порушує положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії [...]. Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю», — наголосив Точицький.

Він попросив членів ООН завадити ядерному тероризму та вдатися до «рішучих спільних дій», щоб запобігти катастрофі глобального масштабу.

Наразі в Україні функціонують 15 атомних енергоблоків, кожен з яких може стати мішенню для російської авіації чи ракет.