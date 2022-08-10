Країни «Великої сімки» вимагають від росії повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Країни «Великої сімки» вимагають від росії негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та іншими ядерними обʼєктами на українській території. Там наголошують, що український персонал станції повинен працювати без тиску та погроз.
Про це йдеться у заяві G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.
«Ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними обʼєктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації», — зазначається у заяві.
Країни G7 наголошують, що дії російської армії створюють серйозну небезпеку для ядерних обʼєктів, підвищують ризик ядерної аварії, а також створюють загрозу для цивільного населення. Крім цього, вони підривають можливості МАГАТЕ здійснювати контроль за ядерними обʼєктами в Україні.
«Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних обʼєктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих обʼєктів. Безпека всіх осіб, які здійснюють ці зусилля, має бути забезпечена для зміцнення ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій в Україні», — наголосили вони.
- 3 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації. 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- Видання The Insider із посиланням на джерела пише, що росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків і під естакадами.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення. 9 серпня президент «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що «Росатом» передав на окуповану Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму, що загрожує катастрофою.