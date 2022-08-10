Країни «Великої сімки» вимагають від росії повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Країни «Великої сімки» вимагають від росії негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та іншими ядерними обʼєктами на українській території. Там наголошують, що український персонал станції повинен працювати без тиску та погроз.

Про це йдеться у заяві G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

«Ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними обʼєктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації», — зазначається у заяві.

Країни G7 наголошують, що дії російської армії створюють серйозну небезпеку для ядерних обʼєктів, підвищують ризик ядерної аварії, а також створюють загрозу для цивільного населення. Крім цього, вони підривають можливості МАГАТЕ здійснювати контроль за ядерними обʼєктами в Україні.

«Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних обʼєктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих обʼєктів. Безпека всіх осіб, які здійснюють ці зусилля, має бути забезпечена для зміцнення ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій в Україні», — наголосили вони.