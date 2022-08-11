Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу — загалом десять «прильотів»

Російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію і прилеглу територію.
Про це повідомляє «Енергоатом».
Зафіксовано пʼять «прильотів» у районі комендатури станції — снаряди впали поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Там ніхто не постраждав.
Ще пʼять «прильотів» зафіксували в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Через обстріл на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар — роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.
«Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці залишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС», — заявили в «Енергоатомі».
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення.
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.