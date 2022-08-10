Глава «Енергоатому» Петро Котін: Україні життєво важливо відновити контроль над Запорізькою АЕС до зими

Україні на тлі нещодавніх обстрілів Запорізької АЕС потрібно відновити контроль над нею до зими, а росії — вивести звідти своїх військових і техніку. Охороняти обʼєкт можуть миротворці.
Про це в інтервʼю Reuters заявив глава «Енергоатому» Петро Котін.
Наразі на АЕС перебуває близько 500 російських військовослужбовців з важкою технікою, а територію станції окупанти використовують як базу. Котін сказав, що найкращим рішенням буде саме виведення російських військ та повернення станції під контроль України до зими, а для охорони обʼєкта можна відправити миротворців.
«Їхній план — пошкодити всі лінії від Запорізької АЕС. Після цього її не буде підключено до української енергосистеми. Тому до зимового сезону треба терміново прибрати звідти цих росіян, щоб потім ремонтувати інфраструктуру», — пояснив Котін.
За його словами, під час нещодавніх обстрілів електростанції деякі артилерійські снаряди росіян приземлилися біля сховищ відпрацьованого палива, де стоять 174 контейнери з високорадіоактивним матеріалом.
«Це — найрадіоактивніший матеріал на всій атомній електростанції. Це буде [означати] розподіл [його] навколо цього місця, і тоді у нас буде як радіаційна хмара, а потім погода вирішить, у якому напрямку ця хмара буде рухатись», — заявив Котін.
Також він розповів, що росія хотіла підключити АЕС до своєї мережі, що є технічно складним процесом, який вимагає відокремлення обʼєкта від української системи, перш ніж його можна буде поступово підключити до російської.
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- 7 серпня російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.
- Видання The Insider із посиланням на джерела заявило, що росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають небезпечно близько до енергоблоків і під естакадами.