«Наблизить сценарій радіаційної катастрофи». «Енергоатом» відповів на погрози росіян зупинити Запорізьку АЕС

Державне підприємство «Енергоатом» відреагувало на заяву чиновника російського міноборони ігоря кирилова, який погрожував зупинити роботу Запорізької АЕС, якщо «Україна не припинить обстрілювати станцію».

«Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива в разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи — Запорізькій АЕС», — заявили в «Енергоатомі».

Втручання у процес керування станцією вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС. Таким чином окупанти хочуть підключити ЗАЕС до енергосистеми рф.

«Обстрілюючи й саму станцію, і лінії, якими вона зʼєднується з енергосистемою України, росіяни хочуть відʼєднати ЗАЕС від неї. А після цього намагатимуться підключити станцію до Криму. Але коли вона не матиме звʼязку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекауту, що зробить можливим підключення ЗАЕС до енергосистеми рф», — пояснили в «Енергоатомі».