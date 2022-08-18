Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

Росія погрожує зупинити роботу Запорізької АЕС, якщо «Україна не припинить обстрілювати станцію».
«Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, повʼязаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до «холодного резерву» 5 та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС», — заявив на брифінгу чиновник російського міноборони ігор кирилов.
Представник міноборони ігор конашенков звинуватив Україну в нібито підготовці провокації на АЕС у період, коли в Україні буде генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Конашенков заявив, що Збройні сили України 19 серпня нібито планують завдати артилерійських ударів по території Запорізької АЕС, щоб потім звинуватити в цьому росію.
Провокація, заявили в міноборони, «полягає у витоку радіації, руйнуванні цілісності сховища ядерних відходів і виведенні реактора АЕС у стан позаштатної роботи».
«Зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією», — наголосили в українському Центрі протидії дезінформації.
- 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС і припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія — проти.
- 14 серпня Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву із закликом до росії негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.
- Окремо в ООН заявили, що готові допомогти МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС. Генсек провів розмову з міністром оборони рф.