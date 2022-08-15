ООН готова допомогти МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС. Генсек провів розмову з міністром оборони рф

В Організації Обʼєднаних Націй висловили готовність підтримати місію МАГАТЕ для візиту на захоплену росіянами Запорізьку АЕС. Там наголосили, що з цим мають погодитися Україна та росія.
Про це зазначив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
Він підкреслив, що МАГАТЕ є незалежною організацією та діє на власний розсуд. ООН не має права блокувати чи якось впливати на її діяльність.
Водночас в ООН зазначили, що мають в Україні необхідні логістичні та безпекові можливості, щоб допомогти МАГАТЕ організувати місію на Запорізьку АЕС.
Згодом у міноборони росії повідомили, що генсек ООН Антоніу Гутерреш провів телефонну розмову з шойгу. Вони обговорювали «умови безпечного функціонування Запорізької АЕС», а також роботу «місії зі встановлення фактів» теракту в колонії окупованої Оленівки, коли загинули українські полонені.
- 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС і її обʼєкти. Один із інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія — проти.
- 14 серпня Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву із закликом до росії негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.