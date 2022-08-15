ООН готова допомогти МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС. Генсек провів розмову з міністром оборони рф

В Організації Обʼєднаних Націй висловили готовність підтримати місію МАГАТЕ для візиту на захоплену росіянами Запорізьку АЕС. Там наголосили, що з цим мають погодитися Україна та росія.

Про це зазначив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Він підкреслив, що МАГАТЕ є незалежною організацією та діє на власний розсуд. ООН не має права блокувати чи якось впливати на її діяльність.

Водночас в ООН зазначили, що мають в Україні необхідні логістичні та безпекові можливості, щоб допомогти МАГАТЕ організувати місію на Запорізьку АЕС.

Згодом у міноборони росії повідомили, що генсек ООН Антоніу Гутерреш провів телефонну розмову з шойгу. Вони обговорювали «умови безпечного функціонування Запорізької АЕС», а також роботу «місії зі встановлення фактів» теракту в колонії окупованої Оленівки, коли загинули українські полонені.