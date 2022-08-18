Тексти Війна. Російські війська вдарили по гуртожитку в Харкові, до України приїхав генсек ООН, а росіяни після вибухів у Криму переміщують свою авіацію на територію рф. День 176: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 18 серпня 2022 Хлопчик дивиться на вирву від російського снаряда, який розірвався в місті Дружківка Донецької області, 17 серпня 2022 року. Getty Images Почалася сто сімдесят шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 17 серпня — читайте тут.