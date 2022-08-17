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Війна. На Житомирщині росіяни вдарили ракетами по аеродрому, окупанти щодня випускають до 60 тисяч снарядів, а на Керченському мосту після вибухів зафіксували рекордний трафік. День 175: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. На Житомирщині росіяни вдарили ракетами по аеродрому, окупанти щодня випускають до 60 тисяч снарядів, а на Керченському мосту після вибухів зафіксували рекордний трафік. День 175: онлайн

Чоловік сидить біля зруйнованого будинку в Краматорську після обстрілу росіян, 16 серпня 2022 року.

Getty Images

Почалася сто сімдесят пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 16 серпня — читайте тут.