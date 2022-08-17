Тексти Війна. На Житомирщині росіяни вдарили ракетами по аеродрому, окупанти щодня випускають до 60 тисяч снарядів, а на Керченському мосту після вибухів зафіксували рекордний трафік. День 175: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 17 серпня 2022 Чоловік сидить біля зруйнованого будинку в Краматорську після обстрілу росіян, 16 серпня 2022 року. Getty Images Почалася сто сімдесят пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 16 серпня — читайте тут.