Тексти Війна. Рада продовжила воєнний стан на три місяці, Латвія передала Україні чотири гелікоптери, а росія стягує засоби ППО та ракети на білоруський аеродром «Зябровка». День 174: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 16 серпня 2022 Місцеві жителі обстежують наслідки російського обстрілу у Краматорську Донецької області, 13 серпня 2022 року. Getty Images Почалася сто сімдесят четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 15 серпня — читайте тут.