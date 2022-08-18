Учені змоделювали поширення радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС. Значна частина Європи теж може постраждати

Учені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України змоделювали поширення радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделювання ситуації вони використали погодні умови за 15—18 серпня.
Ученим вдалося прорахувати розповсюдження радіації. Найбільше постраждала б територія України. а особлива концентрація радіоактивних аерозолів спостерігалася би в радіусі 50—100 кілометрів навколо станції.
Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути Києва, а радіоактивні домішки дісталися б також Донбасу, Ростовської та Калінінградської областей рф, Польщі, Латвії, Естонії, Литви, білорусі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Сербії.
- 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС і припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія — проти.
- 14 серпня Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву із закликом до росії негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.
- Окремо в ООН заявили, що готові допомогти МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС. Генсек провів розмову з міністром оборони рф.