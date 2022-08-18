Учені змоделювали поширення радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС. Значна частина Європи теж може постраждати

Учені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України змоделювали поширення радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделювання ситуації вони використали погодні умови за 15—18 серпня.

Ученим вдалося прорахувати розповсюдження радіації. Найбільше постраждала б територія України. а особлива концентрація радіоактивних аерозолів спостерігалася би в радіусі 50—100 кілометрів навколо станції.

Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути Києва, а радіоактивні домішки дісталися б також Донбасу, Ростовської та Калінінградської областей рф, Польщі, Латвії, Естонії, Литви, білорусі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Сербії.