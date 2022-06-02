Події 2 червня. Окупанти обстріляли ракетами Сумську область та Львівську залізницю, у Сєвєродонецьку контратакують ЗСУ, а Швеція передасть протикорабельні ракети

Напередодні внаслідок ракетного удару по залізниці у Стрийському районі Львівщини постраждали 5 людей. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інформацію про удар по Бескидському тунелю «Укрзалізниця» не підтверджує. Уночі російські війська вчергове обстріляли Харків. Снаряди прилетіли в Київський та Слобідський райони міста, є загиблі. По території Краснопільської громади на Сумщині російський літак випустив три ракети, а ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої. ЗСУ на півдні вразили два російські десантні катери у Дніпровсько-Бузькому лимані, а протягом доби ліквідували 21 російського військового.

Війська рф продовжують обстрілювати завод «Азот» у Сєвєродонецьку, який контролюють українські військові. Також вони активно гатять по багатоповерхівках. Загалом у Луганській області окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ з кількох напрямків: із боку Золотого, Попасної, Комишувахи та Білогорівки.

Від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні 551 ракету типів «Іскандер» і «Калібр». В Україні окупанти повністю знищили Маріуполь, Волноваху, Рубіжне, Попасну, Лиман і Сєвєродонецьк. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, зруйновані понад 350 тисяч обʼєктів.

Колаборанти на окупованій території Запорізької області вирішили «націоналізувати» державне майно України. Пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що зрадник євген балицький підписав «указ» про розграбування і привласнення земельних ділянок, природних ресурсів, об’єктів стратегічних галузей та майна, що перебували у власності України станом на 24 лютого 2022 року.

Туреччина подарує Литві «Байрактар» для українських військових, на який литовці зібрали майже €6 мільйонів. Компанія-виробник Baykar Makina заявила, що надасть один БПЛА безплатно, а гроші, які зібрали литовці, можна просто віддати Україні на гуманітарні потреби.

Швеція передасть Україні нову допомогу на €95 мільйонів — протикорабельні ракети, протитанкову зброю, рушниці. Також Україна отримає фінансову допомогу.

Україна підписала контракт зі Словаччиною про поставку восьми гаубиць Zuzana 2.

У Данії на референдумі більшість громадян проголосували за приєднання до спільної Європейської політики безпеки. Таке рішення підтримали майже 67% данців.

Безплатний фотобанк Pixabay йде з росії. Pixabay заявив, що більше не доступний в рф — «у відповідь на вторгнення рф в Україну». Також офіційно залишає росію та білорусь технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise.

Країни «Великої сімки» виступають за незалежність інституту уповноваженого Верховної Ради з прав людини. «Право кожного українця звертатися до нього за захистом своїх прав закріплено в Конституції України. Це право є особливо важливим у світлі російських звірств в Україні», — зазначено в заяві G7. Раніше Верховна Рада звільнила омбудсмана Людмилу Денісову, після чого Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що таке рішення підриває незалежність правозахисної інституції в Україні.

Європейський Союз у шостому санкційному пакеті проти рф відмовився від обмежень щодо глави рпц кирила, щоб «заспокоїти» Угорщину. Угода стала нарешті можливою після того, як 26 країн погодилися виключити із запропонованого чорного списку главу російської православної церкви патріарха кирила, щоб «заспокоїти» Будапешт.