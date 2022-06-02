Очільник Луганщини Гайдай: ЗСУ утримують промзону Сєвєродонецька, російські війська знову обстріляли «Азот»

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська продовжують обстрілювати завод «Азот» у Сєвєродонецьку, який контролюють українські військові. Також вони активно гатять по багатоповерхівках.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять усе, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої у 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують», — зазначив Гайдай.

На заводі «Азот» окупанти влучили в один з адміністративних корпусів і склад, де зберігався метанол. У Лисичанську вони пошкодили будівлю міської лікарні.

Загалом за добу росіяни пошкодили 52 житлові будинки. У Гірському ворог пошкодив 16 будинків, у Лисичанську — 15, у Врубівці — 9, у Сєвєродонецьку — 6, Новодружеську — 4, Миколаївці — 2.

Російські війська продовжують наступати в Сєвєродонецьку, зокрема в навколишніх селах Боброве й Устинівка, але успіху не мають.