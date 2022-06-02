Reuters: ЄС затвердив шостий пакет санкцій, але на вимогу Угорщини виключив з нього патріарха кирила

Європейський Союз у шостому санкційному пакеті проти рф відмовився від обмежень щодо глави рпц кирила, щоб «заспокоїти» Будапешт. Раніше Угорщина вимагала виключити патріарха із санкційного пакету, інакше країна заблокує голосування.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.
Дипломат сказав, що угода стала нарешті можливою після того, як 26 країн погодилися виключити із запропонованого чорного списку главу російської православної церкви патріарха кіріла, щоб «заспокоїти» Будапешт.
Також вказано, що санкції передбачають часткову заборону на нафту і відключають найбільшого російського кредитора Сбербанк від міжнародної платформи SWIFT.
Шостий санкційний пакет набуде чинності 3 червня о 07:00.
- 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС домовилися про нафтове ембарго. Євросоюз зможе заборонити ввозити приблизно 2/3 російської нафти, яку він закупляв.
- Серед інших важливих складових пакета — відключення російського Сбербанку від SWIFT, заборона мовлення російських телеканалів Rossiya24, TV center International, RTR Planeta та санкції проти російських громадян і компаній, причетних до воєнних злочинів в Україні.
- WSJ пише, що низка членів Організації країн-експортерів нафти розглядають можливість виключити росію з нафтової угоди через санкції. За оцінками експертів, рф і без рішення ОПЕК матиме втрати у виторгу. Ембарго вдарить по росії сильніше, ніж по Європі.
- Також WSJ пише, що санкції ЄС включають заборону страхування кораблів, які транспортують російську нафту.