Російські війська вночі знов обстріляли Харків, є загиблі

Уночі російські війська знову обстріляли Харків. Снаряди прилетіли в Київський та Слобідський райони міста, є загиблі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула одна жінка, чоловік отримав поранення. Ще трьох жінок, які перебували в школі, врятували співробітники ДСНС», — зазначив він.

Також поранення отримали ще 2 жителів Харкова.

В області окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру. У селі Циркуни одна людина поранена, а в Чугуївському районі, зокрема в місті Чугуїв — четверо поранених.