Тексти Війна. США узгодили новий пакет військової допомоги для України, окупанти зайняли 80% Cєвєродонецька, ЗСУ відбили 20 населених пунктів Херсонщини. День 99: онлайн «Бабеля» Автор: Софія Телішевська Дата: 23:59, 1 червня 2022 Український солдат проходить повз зенітно-ракетну систему неподалік лінії фронту на Донбасі. Getty Images / «Бабель» США узгодили новий пакет військової допомоги на $700 мільйонів, завдяки якому ЗСУ отримають вертольоти Мі-17, високомобільні артилерійські реактивні системи HIMARS та ще низку видів озброєння. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що вуличні бої у Сєвєродонецьку продовжуються попри те, що окупанти зайняли близько 80% обласного центру. У Херсонській області з боку Дніпропетровської області ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів. Про головні події 99-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 1 червня — тут).