ЗСУ контратакують у Сєвєродонецьку і захопили полонених

Керівник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що зараз окуповані орієнтовно 80% Сєвєродонецька, зокрема східні квартали міста.

«Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, у полоні шестеро росіян. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця», — написав він.

Від обстрілів потерпає вся вільна Луганщина. Лисичанськ під українським контролем, оборона міста потужна.

«Нам вдається завозити гумвантажі до багатьох населених пунктів і навіть евакуювати людей», — додав Гайдай.