Війна. Окупанти зайняли більшу частину Сєвєродонецька, в Херсонській області українцям відключили звʼязок, а ЄС узгодив нафтове ембарго росії. День 98: онлайн «Бабеля»

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Бої точаться в самому місті. Також росія не припиняє обстрілювати Донеччину, уночі окупанти випустили ракети по Словʼянську — троє людей загинули. У Херсонській області війська рф відключили український мобільний звʼязок і доступ до інтернету. Найближчим часом виправити це не вдасться. Лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти в рамках шостого санкційного пакету. Про головні події 98-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 31 травня — тут).