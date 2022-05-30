Війна. ЗСУ звільнили село Миколаївка на Херсонщині, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, а в Запорізькій області окупанти намагаються відновити наступ. День 97: онлайн «Бабеля»

ЗСУ здійснили успішний наступ на Херсонському напрямку та звільнили село Миколаївка — окупанти зазнали втрат. Російським окупантам вдалося трохи просунутися вглиб Сєвєродонецька. У місті тривають вуличні бої — ЗСУ намагаються відкинути ворога. Крім цього, росіяни намагаються вести наступ на східні громади Запорізької області. Про головні події 96 дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 30 травня — тут).