Тексти Війна. рф обстріляла Миколаїв і Сумщину, у Сєвєродонецьку бої на околицях, Зеленський приїхав на передову на Харківщині. День 96: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 30 травня 2022 Квартири у пошкодженому житловому будинку в районі Салтівка на півночі Харкова. Фото: Женя Савілов/AFP via Getty Images Getty Images / «Бабель» Війська росії обстріляли житловий квартал Миколаєва, під російським вогнем також опинилися прикордонні території Сумської області, місто Сєвєродонецьк перебуває під контролем українських військових, там точаться бої, а президент Зеленський відвідав Харківщину та побував на передовій.