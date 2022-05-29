Місто Сєвєродонецьк перебуває під контролем українських військових, там точаться бої

Місто Сєвєродонецьк у Луганській області перебуває під контролем України, російські окупанти залишаються в готелі «Мир», углиб міста просунутися не можуть.
Про це у неділю, 29 травня, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Крім цього, українські військові вибили росіян з Тошківки та закріпилися там. У напрямку Попасної біля Комишувахи росіян також відкинули — на два кілометри, траса Лисичанськ — Бахмут тепер менше прострілюється.
Також росіяни із втратами відступають у районі Бобрового, але завдають авіаударів поблизу Устинівки.
- Інститут вивчення війни писав, що після закінчення боїв за Сєвєродонецьк, незалежно від того, яка сторона утримуватиме місто, наступ російських військових, ймовірно, досягне кульмінації — це дасть Україні шанс відновити контрнаступ, щоб відкинути російські сили.