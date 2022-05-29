Зеленський відвідав Харківщину та побував на передовій. Це перший його виїзд за межі Києва і області з початку війни

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область та побував на передових позиціях українських військових. Це перший виїзд президента за межі Київської області від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів, вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» — наголосив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів Зеленському про ситуацію в області.

Через дії росіян на Харківщині зруйновано понад 2 тисячі багатоповерхових будинків (з них понад 200 не підлягають відновленню), понад 2 тисячі приватних домоволодінь. Постраждали школи, дитячі садки, лікарні, промислові підприємства та заклади культури.

«Руйнування значні, втім маємо бачення шляхів відбудови області та уже зараз працюємо з потенційними інвесторами щодо фінансування відновлення житлового фонду, громадських будівель та інфраструктурних обʼєктів», — зазначив Синєгубов.

За його словами, насамперед потрібно забезпечити відбудову житлового фонду, щоб люди могли повертатися, а бізнес — відновлювати свою роботу.