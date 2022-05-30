Вечірнє зведення Генштабу: війська рф готуються до наступу на Слобожанському, Слов’янському та Лиманському напрямках

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. На Слобожанському напрямку війська рф готуються до наступу, крім того перегруповуються і готуються до наступу на Слов’янському та Лиманському напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку противник штурмує Сєвєродонецьк, Тошківку та Устинівку, бої тривають.

У збройних силах республіки білорусь до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують обстрілювати з артилерії з території рф прикордонні райони, а саме населені пункти Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку війська рф готуються до наступу, вивчають імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території росії.

На Харківському напрямку армія рф обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку росіяни перегруповуються для поновлення наступу в напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька була спроба штурму, безуспішно.

На Донецькому напрямку війська рф, окрім артилерійських обстрілів, завдавали авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Лиманському напрямку армія рф перегруповується та готується до наступу.

На Бахмутському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

В ході вдалого наступу українських підрозділів армія рф зазнала втрат та відійшла з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військових інших підрозділів збройних сил рф.

На Криворізькому напрямку росіяни обстрілюють з артилерії українські війська та ведуть контрбатарейну боротьбу.

В акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі чорноморського флоту продовжують ізолювати район бойових дій, ведуть розвідку та здійснюють вогневу підтримку на приморському напрямку. Армія рф блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Для забезпечення зведеного підрозділу збройних сил рф, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера «Дюгонь» та двох протидиверсійних катерів «Раптор».

росіяни продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії південного військового округу.