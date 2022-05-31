Керівник Луганської ОВА: Війська росії зайняли більшу частину Сєвєродонецька

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що війська росії контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

За його словами, у місті відбуваються інтенсивні бої, тому він закликає жителів бути в укриттях. Місто не оточене і передумов для цього немає, зазначає Гайдай, проте через постійні обстріли завезти гумвантажі та евакуювати людей неможливо.

«Російські війська контролюють більшу частину міста, на жаль. Але побоювання того, що десь будуть оточені наші військові — такого не станеться. Ми постійно спілкуємося. Є можливість маневрувати. Тому військові зараз спокійно тримають оборону на займаних позиціях», — сказав Гайдай.

Він додав, що Сєвєродонецьк наближається за рівнем руйнувань до Рубіжного та Попасної. У місті критична інфраструктура зруйнована майже на 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає.